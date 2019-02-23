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  • Son Güncelleme: 23.02.2019 17:08

açıkladı! , 24 Haziran hezimeti sonrası psikiyatriye gitti

Eski Milletvekili , 24 Haziran yenilgisi sonrası CHP yönetiminin 'ne başvurduğunu açıkladı. Yarkadaş, "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük." dedi.

24 Haziran yenilgisi sonrası seçmenin ümidini kaybetmesi sonucu yönetimi, 'ne başvurdu.

BARIŞ YARKADAŞ AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), her dönem seçmenini büyük umutlarla sandığa götürüyor. Ancak her seferinde, aynı hüsranı yol açıyor. Bu durum, partide psikolojinin bozulmasına yol açtı.

Halk TV'de CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, bu konuyu masaya yatırdı. Eski CHP Milletvekili , 24 Haziran seçimlerinden sonra partinin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu ve yardım istediğini açıkladı.

"GENEL MERKEZ'E 2 KEZ BRİFİNG VERDİLER"
Barış Yarkadaş konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük. Kızgın seçmeni nasıl sandığa getirebiliriz arayışı içindeler. Psikiyatrisler de gelip Genel Merkez'de, bu konuda bir brifing verdiler. Hatta 2 kez brifing verdiler." dedi.

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