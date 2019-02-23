Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayınında 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programına katıldı.

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan terör videosu yayınlandı.

Video'da YPG ve PKK'nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle ve terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.

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