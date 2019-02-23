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  • 24.02.2019 02:12
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 02:13

hazırladı! İşte o video...

tarafından hazırlanan videoda, terör örgütü ve ’nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle vurgulandı. Terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi...

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