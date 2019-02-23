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Bay Kemal "Çöpte ekmek arıyor" dedi oylar çöpe gitti!

Kemal Bey, kısa çöpü çekti! “Bu kadın aç. Çöpte yemek arıyor” diye gösterdiği fotoğraftaki isyan etti: Sokak hayvanlarına yemek arıyordum. 4 katlı evim var. Tazminat davası açacağım.

Oylar çöpe gitti!
lideri , "Çöpte ekmek arıyor" deyip bir kadının fotoğrafını gösterdi. "Bu kadıncağızın otobüse binecek parası bile yok. İşte milletin hali" dedi. Ancak yine yanlış adrese yöneldi.


Çünkü o kadın Eskişehirli 'di. Demir, Kemal Bey'e çok öfkelendi: Sokak hayvanları için yemek arıyordum. Dört katlı evim var. Beni ne hale düşürdüler. Tazminat davası açacağım.



Aysun Demir, "Yazıklar olsun Kılıçdaroğlu, sen o kadar merhametliysen gelip bana sorsaydın" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan alacağı tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağını söyledi.

Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na isya etti: Gafların, yalanların yüzünden 9 seçim kaybettik. Bizi resmen çöpe attın. Artık bu partiye oy yok.

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Mehdi Mehdi

yanar döner,çarkçıbaşı pinokyo...desene kebaplar dağıtılacak.geliyi ha baboş kebapları.

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cevapla 23.02.2019 12:10
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