Bay Kemal "Çöpte ekmek arıyor" dedi oylar çöpe gitti!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çöpte ekmek arıyor" deyip bir kadının fotoğrafını gösterdi. "Bu kadıncağızın otobüse binecek parası bile yok. İşte milletin hali" dedi. Ancak yine yanlış adrese yöneldi.
Çünkü o kadın Eskişehirli Aysun Demir'di. Demir, Kemal Bey'e çok öfkelendi: Sokak hayvanları için yemek arıyordum. Dört katlı evim var. Beni ne hale düşürdüler. Tazminat davası açacağım.
Aysun Demir, "Yazıklar olsun Kılıçdaroğlu, sen o kadar merhametliysen gelip bana sorsaydın" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan alacağı tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağını söyledi.
Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na isya etti: Gafların, yalanların yüzünden 9 seçim kaybettik. Bizi resmen çöpe attın. Artık bu partiye oy yok.
Çünkü o kadın Eskişehirli Aysun Demir'di. Demir, Kemal Bey'e çok öfkelendi: Sokak hayvanları için yemek arıyordum. Dört katlı evim var. Beni ne hale düşürdüler. Tazminat davası açacağım.
Aysun Demir, "Yazıklar olsun Kılıçdaroğlu, sen o kadar merhametliysen gelip bana sorsaydın" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan alacağı tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağını söyledi.
Parti tabanı Kılıçdaroğlu'na isya etti: Gafların, yalanların yüzünden 9 seçim kaybettik. Bizi resmen çöpe attın. Artık bu partiye oy yok.
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yanar döner,çarkçıbaşı pinokyo...desene kebaplar dağıtılacak.geliyi ha baboş kebapları.
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