Bakan Soylu, PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile ilgili bu bilgiyi ilk kez paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi yok desinler.' ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde halka hitap eden Soylu, Türkiye'nin tarihin her döneminde zor günler geçirdiğini söyledi.

"ÇOCUKLARINIZ 15 YAŞINDAN ÖNCE KURAN KURSUNA GİDEMEZ" DEDİLER

Soylu, "Çocuklarınız 15 yaşından önce Kur'an kursuna gidemez.' dediler. Hepimizin kafasını karıncalandırdılar. Bize kim Fatiha okuyacak, mezarımıza kim gelecek, bizi kim anacak? Bizi medeniyetimizden, geçmişimizden, inancımızdan, imanımızdan koparmak için ellerinden geleni yaptılar. '28 Şubat, bin yıl sürecek.' dediler. 'İnancınızı, geleneklerinizi beğenmiyoruz' diyerek bizi küçük gördüler. 'İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız.' diyenlere bu millet bir cevap verdi. İktidar da oluruz, muktedir de oluruz Allah'ın izniyle." diye konuştu.

"Zengin, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleyemeyecekler." diyen Soylu, Türkiye'nin terörün ve ekonomik saldırıların hedefi olduğuna işaret etti.

"GEZİ OLAYLARINDA BU ÜLKEDE FAİZ 3,5'Tİ"

Soylu, şunları kaydetti:

"Gezi olaylarında bu ülkede faiz 3,5'tu. Bu ülke 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştı. Bizi engellemek için ültimatom verdiler. 'Siz kimsiniz ki bunları yapıyorsunuz, siz kime güveniyorsunuz?' Ne oldu, başı açık da başı kapalı da Meclise girdi mi, girdi. Zengin, büyük ve güçlü Türkiye'yi engelleyemeyecekler. Bana sert konuşuyorum diye kızıyorlar. Ne yapacağız, kaseti tekrar başa mı saracağız? Bu ülke 40 yıldır şehit veriyor. PKK'nın vekilleri, ben onlara milletin vekili demeyi doğru bulmuyorum, onlar Kandil'in vekilidir, onlar PKK'nın vekilidir. Bu milletin vekili olmayı hak etmiyorlar. 15-20 vilayette yürüyeceklermiş. Ne için, Apo'nun serbest bırakılması için. Yürüyebildiler mi? Onlar bu ülkeye fitne sokmak için acaba bir boşluk bulabilir miyiz diye bir arayış içerisindeler. Bana kızıyorlar, 'Ben sırtımı PKK'ya dayadım, PYD'ye dayadım.' diyen bir kadın vardı. Şimdi ona dört tane duvar verdik, istediğine daya dedik, kötü mü dedik."

''İLK KEZ SÖYLÜYORUM BUNU''

Terörün bitirilmek üzere olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ne olur onları şımartmayın. Bakın, 7 Haziran tarihinde beraber 'çak' yaptılar, 'nasıl salladık' dediler, hatırlıyor musunuz? Doğuyu ve güneydoğuyu yaktılar mı, yıktılar mı, evet. Ne olur bunları şımartmayın. Size yalvarıyorum, biz Türkiye'nin gerçeğini görüyoruz. ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Daha anlatacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin." şeklinde konuştu.

Soylu, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Saraykent ilçesinde de halka seslendi.