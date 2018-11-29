Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede taarruz dönemine geçildiğini açıklamasından sonra düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın adeta beli kırıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede taarruz dönemine geçildiğini açıklamasından sonra düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın adeta beli kırıldı.
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