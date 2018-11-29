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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 10:23

'nın elebaşı Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonların artmasıyla birlikte örgütün elebaşlarından Karayılan, köylere giriş çıkışları yasakladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede taarruz dönemine geçildiğini açıklamasından sonra düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın adeta beli kırıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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