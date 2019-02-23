Meteoroloji ve AKOM İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Dün gece yağmur şeklinde yağmur ve fırtınanın etkili olmasının ardından bugün sabah saat 09.00 itibarıyla karla karışı yağmur görülüyor. İstanbullular için Meteoroloji'den son dakika uyarısı daha geldi. İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar yağışı beklendiği bildirildi. Kentte hava sıcaklığı öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak.

Meteoroloji verilerine göre saat fırtına ve yağmurlu hava saat 9.00 itibarıyla yerini karla karışık yağmura bıraktı. Saat 15.00'den itibaren kar yağışıın görüleceği İstanbul'da önlemler alınmaya başkandı. Olası kar yağışı nedeniyle kentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önlemlerini arttırdı.

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE OLACAK

İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)