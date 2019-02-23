Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.02.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 11:39

O saate dikkat! 'den için son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

'da beklenen kar yağışı başladı. 'nin uyarı üstüne uyarı yapmasının ardından İstanbullular güne kar yağışı ile başladı. Sabah saat 09.00 itibarıyla karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Anadolu Yakası'nda yağmur şeklinde devam ediyor. Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarısında bulundu ve saat 15.00'te kar yağışı beklendiğini bildirdi. Kentte bugün hava sıcaklığı en düşük 2 derece olacak.

ve AKOM için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Dün gece yağmur şeklinde yağmur ve fırtınanın etkili olmasının ardından bugün sabah saat 09.00 itibarıyla karla karışı yağmur görülüyor. İstanbullular için Meteoroloji'den son dakika uyarısı daha geldi. İstanbul'da saat 15.00'ten sonra kar yağışı beklendiği bildirildi. Kentte hava sıcaklığı öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak.

Meteoroloji verilerine göre saat fırtına ve yağmurlu hava saat 9.00 itibarıyla yerini karla karışık yağmura bıraktı. Saat 15.00'den itibaren kar yağışıın görüleceği İstanbul'da önlemler alınmaya başkandı. Olası kar yağışı nedeniyle kentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önlemlerini arttırdı.

HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE OLACAK

İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

İDO VE BUDO'DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri:

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriO saate dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar