İstanbul'da Mecidiyeköy metrobüs durağına pedallarını çevirince telefon şarj edebilen bisiklet yerleştirildi. İstanbul'da bir ilk olan uygulama ile pedalların çevrilmesiyle telefonlar şarj edilebilecek.

İSTANBUL'DA BİR İLK

Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların kullanımına sunulan telefon şarj edebilen bisiklet, İstanbul'da bir ilk oldu. Bu uygulamayı ilk defa gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.