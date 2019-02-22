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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 23:14

Metrobüs durağındaki bisikleti görenleri şaşırttı

Mecidiyeköy metrobüs durağına yerleştirilen bisikletiyle yeni bir uygulamaya geçildi. Pedalların çevrilmesiyle telefonun şarj olması sağlanırken, uygulama İstanbul'da bir ilk oldu.

İstanbul'da bir ilk! Görenler şaşkına döndü

'da Mecidiyeköy metrobüs durağına pedallarını çevirince telefon edebilen bisiklet yerleştirildi. İstanbul'da bir ilk olan uygulama ile pedalların çevrilmesiyle telefonlar şarj edilebilecek.

İSTANBUL'DA BİR İLK
Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların kullanımına sunulan telefon şarj edebilen bisiklet, İstanbul'da bir ilk oldu. Bu uygulamayı ilk defa gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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