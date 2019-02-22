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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 17:25

Son dakika... , 4 ile si kurulacağını açıkladı

Son dakika... , , , ve 'da açılacak bölge adiye mahkemeleri için ilana çıkıldığını açıkladı. 4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte lerinin sayısı 15'e çıkmış olacak.

Adalet Bakanı açıkladı! 4 ile kurulacak

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu () Başkanı Abdulhamit Gül 4 yeni si daha kurulacağını duyurdu. HSK, , , ve illerinde açılacak Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) için ilana çıktı. Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak.

15'E ÇIKMIŞ OLACAK
4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla birlikte Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15'e çıkmış olacak.

Bölge adliye mahkemeleri 2016 yılının Temmuz ayında yedi merkezde (, , , , , ve ) faaliyete geçmişti. 2017 yılında ve , 2018 yılında ise ve bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11'e yükselmişti.

Bölge adliye mahkemeleri, yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine hizmet ederken, yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlıyor.

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