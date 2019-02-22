Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.02.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 17:46

'de ve binalarına bombayla saldıran sanık hakkında karar

Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi irtibat bürosu ile bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü üyesi , "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

AK Parti ve MHP binalarına bombayla saldırmıştı! Karar verildi

gelişmesine göre, 'de Karşıyaka ilçe binası, Çamdibi irtibat bürosu ile bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü üyesi , ağırlaştırılmış cezasına mahkum edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Aytaç'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Başkan, Aytaç'ın ayrıca iki polisi görevi başında "öldürmeye teşebbüs"ten 14'er yıl, "sahtecilik" suçundan 3 yıl, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu birden fazla kez işlemesi nedeniyle 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 18 bin lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.

OLAY!
İzmir'de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.

Daha sonra Buca'da devriye gezen polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de AK Parti ve MHP binalarına bombayla saldıran sanık hakkında karar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar