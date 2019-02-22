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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 17:28

dakika... saldırısının tutuklandı

dakika... saldırısının tutuklandı.

Reyhanlı saldırısının firari sanığı tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araçta bulunan, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı 'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hamurcu sorgusu tamamlandı.

dakika gelişmesine göre, saldırısının Aykan Hamurcu tutuklandı.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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