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’u saran sis dalgası ticareti de vurdu

’u saran sis dalgası, günlerdir ulaşımı olumsuz etkilerken, ticareti de vurdu. Yüzlerce gemi Boğaz’ın girişinde beklemek zorunda kaldı. Şirketlerin zararı kabardı

Zarar 'sis'ti!
Ulaşıma sis gölgesi düştü. Günlerdir 'u saran sis dalgası, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Vapurlar çalışmadı, sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte yoğunluklar ortaya çıktı. Yoğun sis, ticareti de vurdu. 3 gündür etkili olan sis, gemiler için adeta kabus oldu. 'nda sis nedeniyle 3 gün boyunca transit gemi geçişlerinde aksama yaşandı. Boğaz'ın kapatılmasıyla kuzey ve güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturdu. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için büyük zarar etti. Milyonlarca dolar zarar oluştu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğazı'nda 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla, 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.



BEYAZ ÖRTÜ
İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan ilginç görüntüler ortaya çıkardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de görünmez oldu. Gökdelenlerin sardığı Levent'te de sis manzarası dikkat çekti.

ÇANAKKALE DE 6 SAAT KAPANDI
Boğazı'nda da dün transit gemi geçişlerine sis engeli çıktı. Saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Boğaz'da ilerleyen saatlerde sis etkisini yitirdi. , saat 10.45'te gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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