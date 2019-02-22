Ulaşıma sis gölgesi düştü. Günlerdir İstanbul'u saran sis dalgası, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Vapurlar çalışmadı, sürücüler zor anlar yaşadı, trafikte yoğunluklar ortaya çıktı. Yoğun sis, ticareti de vurdu. 3 gündür etkili olan sis, gemiler için adeta kabus oldu. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle 3 gün boyunca transit gemi geçişlerinde aksama yaşandı. Boğaz'ın kapatılmasıyla kuzey ve güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturdu. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için büyük zarar etti. Milyonlarca dolar zarar oluştu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğazı'nda 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla, 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.
BEYAZ ÖRTÜ
İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan ilginç görüntüler ortaya çıkardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu. Gökdelenlerin sardığı Levent'te de sis manzarası dikkat çekti.
ÇANAKKALE DE 6 SAAT KAPANDI
Çanakkale Boğazı'nda da dün transit gemi geçişlerine sis engeli çıktı. Saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Boğaz'da ilerleyen saatlerde sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 10.45'te gemi geçişlerine yeniden açıldı.
BEYAZ ÖRTÜ
İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan ilginç görüntüler ortaya çıkardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu. Gökdelenlerin sardığı Levent'te de sis manzarası dikkat çekti.
ÇANAKKALE DE 6 SAAT KAPANDI
Çanakkale Boğazı'nda da dün transit gemi geçişlerine sis engeli çıktı. Saat 05.00'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Boğaz'da ilerleyen saatlerde sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 10.45'te gemi geçişlerine yeniden açıldı.
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