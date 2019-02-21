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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 23:06

Çatalca'da şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 sene önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel'in ailesini ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Çatalca'da şehit ailesine ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce şehit olan uzman erbaş Halil İbrahim Gürel'in Çatalca'daki ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, şehidin babası Kani, annesi Aysel ve yakınlarıyla bir süre görüştü.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Yıldırım, Kani-Aysel Gürel çiftine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

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