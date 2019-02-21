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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 02:13

Korkunç olay... Ayakları ve boğazından iple bağlı....

’de kapalı pazar yerinin demir korkuluklarına ayakları ve boğazından iple bağlı halde erkek cesedi bulundu. Kısa bir araştırma yapan ekipler şahsın bir iş yerinde bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Göven’in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple bağlı olduğunu ve başucunda ilacı bulunduğunu kaydetti.

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nden meydana geldi. Mahalledeki semt pazarında gece geç saatlerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgeye 112 Acil Servis ekibi istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

BAŞUCUNDA TARIM İLACI BULUNDU
Kısa bir araştırma yapan ekipler şahsın bir iş yerinde bekçilik yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler Göven'in ayakları ve boynundan pazar yerinin demir korkuluklarına iple bağlı olduğunu ve başucunda ilacı bulunduğunu belirledi. Polis Göven'in neden demir korkuluklara bağlı olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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