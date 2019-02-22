İzmir Buca'da Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın aday yapılışının detayları ortaya çıktı. Kendisine kumpas kurulduğunu anlatan Nezir, "Ahbap-çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturularak" kendisine kumpas kurulduğunu anlattı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, Deniz Yücel, Kasım Akdağ ve diğer Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte hazırladığı hiçbir geçerliliği olmayan, adaylıktan çekildiğimi iddia eden yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek, 'adaylıktan çekildiğimi' söylediğine ve genel başkanımızın yanılttığına ilişkin bilgiler, Ankara'dan gelmeye başladı. Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım...
ÖZKAN'IN OYUNU
CHP milletvekilleri Tacettin Bayır ve Sevda Erden Kılıç, Kılıçdaroğlu'na sahte tutanak gösterip Nezir'in yerine aday yapılan Erhan Kılıç'ın, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın avukatı olduğunu belirtti. "Bana yakın olan biri olsun diyerek yanlış yapıyorlar. Kazanılacak seçim riske girdi" diye tepki gösterdi.
ÖZKAN'IN OYUNU
CHP milletvekilleri Tacettin Bayır ve Sevda Erden Kılıç, Kılıçdaroğlu'na sahte tutanak gösterip Nezir'in yerine aday yapılan Erhan Kılıç'ın, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın avukatı olduğunu belirtti. "Bana yakın olan biri olsun diyerek yanlış yapıyorlar. Kazanılacak seçim riske girdi" diye tepki gösterdi.
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