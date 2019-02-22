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'de liste savaşları sürüyor

’de liste savaşları hala bitmek bilmedi. Buca adayı Nezir, ’na sunulan sahte tutanakla listeden elendi. Partide “Ahbap-çavuş” ilişkisi kendini gösterdi.

Buca yanıyor
'da Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in yerine 'ın aday yapılışının detayları ortaya çıktı. Kendisine kumpas kurulduğunu anlatan Nezir, "Ahbap-çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturularak" kendisine kumpas kurulduğunu anlattı: Genel Başkan Yardımcısı 'ın, Deniz Yücel, Kasım Akdağ ve diğer Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte hazırladığı hiçbir geçerliliği olmayan, adaylıktan çekildiğimi iddia eden yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal 'na giderek, 'adaylıktan çekildiğimi' söylediğine ve genel başkanımızın yanılttığına ilişkin bilgiler, 'dan gelmeye başladı. Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım...



ÖZKAN'IN OYUNU
CHP milletvekilleri Tacettin Bayır ve Sevda Erden Kılıç, Kılıçdaroğlu'na sahte tutanak gösterip Nezir'in yerine aday yapılan Erhan Kılıç'ın, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın avukatı olduğunu belirtti. "Bana yakın olan biri olsun diyerek yanlış yapıyorlar. Kazanılacak seçim riske girdi" diye tepki gösterdi.

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