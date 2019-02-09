Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz tüm MHP'li kardeşlerime en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum."
Başkan Erdoğan'dan MHP'ye tebrik mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.
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