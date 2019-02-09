Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.02.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 23:05

Başkan Erdoğan'dan 'ye tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'dan MHP'ye tebrik mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz tüm MHP'li kardeşlerime en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan MHP'ye tebrik mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar