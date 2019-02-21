Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarındna satır başları:

Manisa'yı, Kula'yı, Soma'yı, Şehzadeler'i, Turgutlu'yu, Yunus Emre'yi selamlıyorum. Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa'yı selamlıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle hasret gidermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası müzeyyen bir şehirdir. Ecdadımız Manisa'daki güzelliği görmüş ki buraya ayrı bir ehemmiyet göstermiştir.

AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye'yi şaha kaldırmak için yola çıkarken ilham aldığımız şehirlerden biri de Manisa'ydı. Sultan Fatih2in izinden yürüdk. 17 yıldır büyük bir mücadele verdik. Manişsa bizim halimizden anklar. Biz Manisa'yı severfiz, Manisa'da bizi sever. Hazır mıyız Manisa? Maşallah. AK Parti adaylarına destek bekliyoruz.

Son 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Manisa'ya. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz hafızaı beşer nisyan ile malüldür. İnsanoğlu unutkandır. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, öyle mi? Şimdi bitti, 15 dakikada. Manisa'mızı İzmir'imizi daha yakın hale getirirken marifet de iltifata tabidir. Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa ettik. 6 bin 13 kişilik kapasiteli yurt açtık.

"MANİSA'YA TOPLAMDA 2,4 KATRİLYON DESTEK SAĞLADIK"

12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Akhisar ve Turgutlu Gençlik Merkezlerini şehrimize kazandırdık. 12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stadyumu'nun yapımında da sona geliyoruz. Çalışıyoruz. Bize durmak yaraşmaz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 2,5 katrilyon destek sağladık. Toplam 65 adet sağlık tesisini Manisalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk.

558 yataklı Manisa Şehir Hastanemiz otel konforundadır. Hastanemizi nasıl buldunuz? Güzel mi, beğendiniz mi? İşte biz halkımızın layık olduğu neyse onu yaptık. Kula ve Ahmetli Devlet Hastanelerimizle birlikte 4 sağlık tesisimizin yapımı, 23 sağlık tesisimizin plan, proje süreci devam ediyor. Manisa'ya 300 yataklı ruh sağlığı hastanesini de kazandırmak için hazırlıklara başladık. Manisa'da 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdik.

"2 BİN BEŞYÜZ İŞÇİMİZE KADRO VERİYORUZ"

Yapımı devam eden Ankara, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir Hızlı Tren Projesimizle Manisa'yı İstanbul'a ve Ankara'ya hızlı trenle bağlıyoruz. Bu yıl içinde Saruhan, Kırkağaç ve Soma ilçelerimize doğalgazı da veriyoruz. Soma'da çalışan 2 bin 500 kişiye kadro veriyoruz. Bu işçilerimizin yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi CHP bunun istismarını yapar. İşleri güçleri bu. Bu yalana, müfterileri sakın aldanmayın. Geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civarındaki işçimizin durumunu biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Soma'da kaza yaşanan maden tesisini TTK'ya devrediyoruz.



"İSTANBUL'DAKİ HALİÇ'İ BİZ TEMİZLEDİK"

İzmir'e kendini her alanda ispatlamış, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, kendini iyi yetiştirmiş Nihat Zeybekci kardeşimizi oraya aday yaptık. İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. Körfezin halini görüyorsunuz değil mi? Pislikten, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un Haliç'i de böyledi. Kokudan geçilmiyordu. Orayı bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutuluyor, yüzülüyor.

"HALKIMDAN DESTEK BEKLİYORUM"

İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın faydası yok. Bu kaçak yapılardan diyorum ki, gelin her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazı gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum.

"KAÇAK YAPILARDAN ÇIKIN BİZ SİZE KİRA YARDIMI YAPALIM"

İzmir'de Karabağlar, Bergama ve Bornova'da kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımını yapıyoruz. Sağlam yapalım. İmar meselesini çözmek durumundayız. İmar Barışı'yla Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.



BAŞKAN ERDOĞAN, BAY KEMAL'İN YALANINA RAKAMLARLA YANIT VERDİ

Bay Kemal diyor ki çiftçi battı. Çiftçi aç. Bay Kemal be doğru konuş. Akşam yalan, sabah iftira. Toplamda 2.6 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik çiftçiye.

"BU CHP YÖNETİMİ ÇÖP, ÇUKUR VE ÇAMURDUR"

Mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. CHP kimlerle birlikte yürüyor. Bölücü terör örgütü ile birlikte yürüyor. Ege'de ekranları başında izleyen tüm vatandaşıma sesleniyorum. Gelin bu otunu 31 Mart'ta bozun. Terörle beraber milletini aldatmaya kalkanlara sizler gelin cevap verin. Bu CHP yönetimi çöp, çukur ve çamurdur. İzmir'i bunlara yakışmıyor.İstanbul'un da hHaliç'i böyleydi. Şimdi orada balık tutuluyor, yüzülüyor. İş bilenin kılıç kuşananındır. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet bunlar dörtlü çete. Gelin bunu bozun. Bu iş bitsin. CHP'nin de yanına aldığı diğer partilerin çalımına bakmayın, bunları heybesinde saman bile yok. Bunları heybesinde sadece iftira var, hakaret vari, kavga var. Kendi içlerinde post kavgasaı, rant kavgası. Asıl pazarlık masanın altında yürüyor. Masanın üstünde adı İYİ kendi çok karışık bir parti var. PKK'nın güdümündeki HDP'yle pazarlık yapılıyor.

"NURETTİN SOYER TAM BİR ZALİMDİR"

CHP İzmir adayı, her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin genel başkanı da başarılı bir hukukçu diyor. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes bilir. Kendisi işkence tezgahları, hukuk katili iddianameleriyle tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış, kapağı bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor.

Ne dediler domates, patates, patlıcan. Siz bizi bunlarla yıkamazsınız. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi.Milletimizin aşına, ekmeğine, sofrasına, kesesine verilecek Osmanlı tokatlarımız var. İnşa edilecek daha çok okullarımız, hastanelerimiz, yollarımız, barajlarımız, altyapılarımız, verilecek daha çok hizmetlerimiz var.