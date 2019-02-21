Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.02.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 18:18

Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var...

'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü / mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () geçen yıl düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan 'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, öğleden sonra, bomba yüklü otomobil infilak ettirildi.

Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan terör saldırısında yaralananlar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

/'li teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası Afrin'de yerel polisler ve Özgür Suriye () güçleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAfrin’de bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar