Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.02.2019 03:36
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 03:36

Küstah çağrı! " aştı, askıya alın"

Dış İlişkiler Komitesi, rortörü 'nin ''nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı.

Küstah çağrı!

'nde aleyhinde çalışmalara önderlik eden , yine bir Türk düşmanlığı ile sahnede. Piri, bu sefer de Avrupa parlamenterlerine, Türkiye'nin müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu.

"MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASI YÖNÜNDE KARAR"
'de yapılan oylamada, Türkiye'nin müzakerelerinin askıya alınması önerisi 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye ise çekimser kaldı. Piri,bu kararın ardından yapılacak yeni oturumda da parlementerleri, Türkiye aleyhinde oy vermeye davet etti.

Piri ", AB'de oy veren kesimi temsil ediyor. Türkiye'nin katılım süreci gibi önemli konularda pozisyon belirliyoruz. Benim beklentim, AP Dış İlişkiler Komitesi'nin tıpkı bugün yaptığı gibi, iki hafta içinde AP'nin büyük bir çoğunluğunun Türkiye ile katılım müzakerelerinin askıya alınması yönünde karar vermesi." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"
Kati Piri'nin hukuksuz açıklamaları, bunlarla da sınırlı değil. AP Türkiye Raportörü, "Türkiye, bir aday ülke olarak aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKüstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı, askıya alın"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar