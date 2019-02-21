Yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle siyasetten uzun süre uzak kalan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.
Yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle siyasetten uzun süre uzak kalan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.
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