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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 13:15

bugün yemin edecek

Milletvekili , bugün Genel Kurulu'nda yemin edecek.

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