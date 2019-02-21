Rus medyasından RS FM'e konuşan Celal Şengör, Çanakkale'deki depremi yorumlarken alakasız bir şekilde konuyu imam hatip okullarına getirdi.

28 Şubat zihniyetinin sesi olarak aylardır toplumun dinine ve değerlerine açıkça hakaret eden Şengör, deprem konusunda bile imam hatip okullarını hedef aldı.

"BU MİLLET DEPREM TARAFINDAN EZİLMEYE MÜSTEHAK"

Celal Şengör, "Cehalet en büyük sıkıntıdır. Eğer cahilseniz tabiat gelir sizi ezer. Ezmemesini istiyorsanız adam gibi doğa bilimlerini öğreneceksiniz. Tedbir alacaksınız, ona göre yaşayacaksınız. Bu imam mektebi yapmakla olmuyor. Adam gibi mektebe ihtiyaç var. İki saat din dersi koyuyorsun ne faydası var onun. Bunu yapan bir millet deprem tarafından ezilmeye müstahaktır." dedi.

CELAL ŞENGÖR KENDİ CEHALETİNİ VE KİNİNİ ORTAYA KOYDU

İmam hatip okullarında sadece din bilimlerinin okutulduğunu zannedecek kadar cehalette ileri giden Şengör'ün, bu okulların açılmasını "cehalet" olarak nitelemesi dikkat çekti. Halbuki, imam hatip okullarında, MEB'in standart müfredatının yanı sıra ek olarak din bilimleri de okutuluyor.