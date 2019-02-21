Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz tarafından karşılanan Erdoğan, valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyenin çalışmalarını ve projelerini dinledi. Erdoğan, ziyaretinin sonunda öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceleyerek, başarılar diledi.

BAŞKAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.