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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 00:50

Manisa'da öğrencilerin projelerini inceledi

Başkan , Manisa Valiliğinde öğrencilerin "" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi. buradaki programının ardından 'a geldi. Başkan Erdoğan, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan , Manisa Valiliğini ziyaret etti. Vali Ahmet Deniz tarafından karşılanan Erdoğan, valilik binasında şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de kabul eden Erdoğan, belediyenin çalışmalarını ve projelerini dinledi. Erdoğan, ziyaretinin sonunda öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceleyerek, başarılar diledi.

BAŞKAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde 'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.

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