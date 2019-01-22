Celal Şengör'den Türkiye'ye hakaret!

Bir radyo programında konuşan Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili utanç verici sözlerinin ardından bu kez de, Türkiye'ye hakaret üzerine hakaret yağdırdı.
Şengör, "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, bin senedir adam gibi eğitim yok" ifadelerini kullandı.
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