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  • 22.01.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 23:24

'den 'ye hakaret!

Organ bağışıyla ilgili sözleriyle gündeme gelen Prof. Dr. şimdi de, ' ’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir' dedi.

Celal Şengör'den Türkiye'ye hakaret!

Bir radyo programında konuşan , organ bağışıyla ilgili utanç verici sözlerinin ardından bu kez de, 'ye hakaret üzerine hakaret yağdırdı.

Şengör, "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, bin senedir adam gibi eğitim yok" ifadelerini kullandı.

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