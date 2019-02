Binali Yıldırım, Çatalca'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile Halk EğitimMerkezi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbullu'nun her talebini, her şikayetini can kulağıyla dinleyeceğini, gerekirse yerinde inceleyeceğini, bu konuda kendisine en büyük desteği muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının vereceğini söyledi.

Muhtarların demokrasinin çekirdeği, köy ve mahallelerinde her şeyden sorumlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Köyünde, mahallesinde kimin başı ağrısa, kimin bir sıkıntısı olsa soluğu muhtarda alır. Seçimle iş başına geliyor muhtarlar, öyle atamayla değil. Alın teri, akıl teriyle göreve geliyorlar. Vatandaş memnun olursa tekrar seçiyor, olmazsa, 'hadi güle güle' diyor." ifadelerini kullandı.