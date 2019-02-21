Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.02.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 00:27

'da korkunç ! TIR ikiye bölündü

’nın Doğubayazıt ilçesinde ’nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. da TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.

Korkunç! İkiye bölündü...

Korkunç , bugün saat 20.35 sıralarında 'nda meydana geldi. Adanadan 'a gübre taşıyan (38) yönetimindeki 80 HB 281 plakalı TIR, Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantroldan çıktı. Bariyerlere çarpan TIR dorse kısmından ikiye ayrıldı.

Ters dönen TIR içerisindeki sürücü Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Yılmaz'ın cesedi, ihbar üzerine olay yarene gelen DAK ekipleri tarafından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra cenaze Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda yolun virajlı olduğuna dair hiçbir uyarıcı tabelanın olmadığı öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAğrı'da korkunç kaza! TIR ikiye bölündü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar