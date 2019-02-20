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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 19:30

Son dakika... 'nın Polatlı ilçesindeki Kışlası'nda mühimmat patladı

Son dakika... 'nın Polatlı ilçesindeki Kışlası'nda mühimmat patladığı. MSB, tarafından yapılan açıklamaya göre 5 asker yaralandı.

Ankara'da askeri kışlada patlama!

Son dakika gelişmesine göre, saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Kışlası'nda patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

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