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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 22:58

Son dakika... Kabul edildi! En az 70 puan almaları gerekiyor

Son dakika... Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren ve Bazı , kabul edilerek, yasalaştı.

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