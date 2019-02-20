AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu.

Güllüoğlu, "Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme. Köy köy irtibatı sürdürüyoruz. Her iki bölgeden de Marmara ve Ege'den hissedildiği bilgisine sahibiz. Şu ana kadar yılkım söz konusu değil. En önemlisi can kaybı yaralının olup olmamasıdır. Ancak takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.