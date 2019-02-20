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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 23:01

Bakan Akar açıkladı: Yeri ve zamanı geldiğinde...

... , Genelkurmay Başkanı Güler ile 'daki denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti. Akar, yaptığı açıklamada, ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu tehdidine son verilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar açıkladı: Yeri ve zamanı geldiğinde...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 'daki denetleme ve incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Akar, yaptığı açıklamada, ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili, "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu tehdidine son verilecek." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'ndaki mühimmat kazası ile ilgili olarak Bakan Akar, "Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir." şeklinde konuştu.

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