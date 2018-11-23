Ağaç bahanesiyle hükümeti hedef alan 2013'teki Gezi kalkışmasıyla ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkıyor. Kalkışmayı finanse etmekle suçlanan Almanya bağlantılı Anadolu Kültür A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın ekibine yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın, sevk yazısında Kavala'dan aldığı talimat doğrultusunda eylemleri organize ettiğine yer verildi.



O GÖRÜŞME YER ALDI

Hakkında gözaltı kararı olmasına karşın Türkiye'de olmadığı belirlenen Alabora ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdiği sevk yazısında, Osman Kavala ile arasındaki telefon görüşmesine yer verildi. Yazıda, Kavala'nın Alabora'yı arayıp "Bir ara bu hadisenin önümüzdeki şeyleri ne olur hani hep Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamam da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek diye sorup duruyor. Bir ara bir yani birkaç arka... kişi oturup bir konuşsak mı?" diyerek görüşmek istediğinin tespit edildiği yer aldı.

Sevk yazısında, bu görüşmenin yapılan eylemin tamamıyla önceden hazırlanmış bir plan dahilinde gerçekleştirildiğini gösterdiği, nihai amacın ise Arap ülkelerinde olduğu gibi kaos ve kargaşa çıkartarak bir hükümet değişikliği olduğunun açıkça görüldüğü belirtildi.



KAVALA ORGANİZATÖR

Yapılan çalışmalar neticesinde, çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu değerlendirilen George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Osman Kavala'nın organizatör ve finansör olduğu tespit edildi.



Yazıda, Memet Ali Alabora ve eşi Pınar Alabora ile arkadaşlarının Kavala'nın direktifleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.



Memet Ali Alabora'nın ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinden örgütlenme gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK, DHKP-C, MLKP gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edildi. Amacın marjinal gruplar ve terör örgütleri vasıtasıyla şiddetin fitilini ateşleyip kaos oluşturmak olduğu ve nitekim öyle de olduğu belirtildi.



2011'DE 'AYAKLAN İSTANBUL'

2011'de Memet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı'nda çekilmiş video görüntülerinin olduğu ve görüntülerde 'Ayaklan İstanbul' ibaresinin yer aldığı, bu nedenle 2011'de gündem oluşturma çabalarının başladığı ve 27 Mayıs 2013'te uygun ortam oluşturularak Gezi olaylarının başlatıldığının anlaşıldığı kaydedildi.



ÖRGÜTSEL BİR YAPIDA HAREKET

Savcılık tespitlerinde, şüphelilerin eylemleri tüm Türkiye'ye yaymak için gizli ve açık toplantılar yaptıkları, 2011'de günümüze faaliyetlerinin devam ettiği, Kavala'nın gerek Memet Ali Alabora, gerekse diğer şüpheli şahıslarla irtibatlı ve örgütsel bir yapıda olduklarının anlaşıldığı belirtildi.



ÖNCE MISIR'A SONRA TÜRKİYE'YE

Ayrıca, Türkiye Grubu'nun aktörleri olan Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, yazar Handan Meltem Arıkan, reklamcı Melih Edomivonyi isimli şahısların 7 Temmuz 2012'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittikleri ve 15 Temmuz 2012'de Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Bu sırada Otpor'un kurucusu Ivan Marovic'in de Mısır'da olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Söz konusu şahısların Türkiye'ye geldikten hemen sonra 30 Temmuz 2012 tarihli Gezi Parkı eylemlerinin "provası" gibi hazırlanan "Mi Minör" isimli tiyatro oyununun provalarına başladıklarına yer verildi.



GEZİ BİTTİ ALABORA TÜYDÜ

Geçtiğimiz günlerde Kavala'nın ekibine yönelik soruşturmada aralarında Alabora'nın da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 13'ü yakalanmıştı. Gözaltına alınan 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ise Emniyet'teki sorgusunun ardından tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı olan Memet Ali Alabora'nın ise Gezi kalkışması sonrasında İngiltere'ye gittiği ve halen bu ülkede bulunduğu öğrenildi.