CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listelerine tepki göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı. 24 Haziran genel seçimlerinde başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet Kiremitçi, "Belediye başkan aday adaylığı sürecinde olsun, adayları bir araya getirmekte olsun ılımlı bir çalışma sergiledik. Örgütü dimdik ayakta tuttuk. Ama belediye meclis üyesi aday listeleri hazırlanırken, süreç farklı işledi" dedi. İlçede mutabakata varılarak liste yapıldığını belirten Kiremitçi, "Bizim mutabakata vararak hazırladığımız listenin dışında, Genel Merkez başka kararlar aldı. Örgütten gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı, yönetim kurulumun ve şahsımın, onuru ve gururu ile oynandı" diye konuştu.

'BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA OTURMAMIN ANLAMI YOK'

Kendilerinin ne pahasına olursa olsun CHP'yi hiç terk etmediklerini ve terk etmeyeceklerini de vurgulayan Kiremitçi, onur ve gururunun incindiğini kaydetti. Mehmet Kiremitçi, şunları söyledi:



"İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bu saatten sonra ne çizgim ne yörüngem değişir. Aynı kimlik altında yaşamaya devam edeceğiz. Yönetim kurulundan birkaç arkadaşımızın daha istifası var. Gençlik kolları ve kadın kolları üyelerinin tamamı da istifa etti, çünkü onların da beklentileri vardı."