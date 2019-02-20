MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın ismi YSK'ya "İYİ Parti adayı olarak" bildirilmedi. Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık yarım saat sonra gerçekleştiği açıklandı. Partide büyük deprem yaşanırken, Genel Merkez Mersin il yönetimini görevden aldı. Kocamaz, "Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük" dedi.
- Güncel
- 20.02.2019
- Gazete
İYİ Parti iyi değil!
- Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
- 69 yıl vatan hasreti çeken Raşel Kazes, Türkiye'de
- Yeni askerlik sistemi kanun teklifi komisyonda!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.