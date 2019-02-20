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İYİ Parti iyi değil!

İYİ Parti iyi değil!
MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen ve Başkanı olan Burhanettin Kocamaz'ın ismi 'ya "İYİ Parti adayı olarak" bildirilmedi. Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık yarım saat sonra gerçekleştiği açıklandı. Partide büyük deprem yaşanırken, Genel Merkez Mersin il yönetimini görevden aldı. Kocamaz, "Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük" dedi.

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