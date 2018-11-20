Mersin'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etti.

İSTİFA KARARINI BÖYLE AÇIKLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Kocamaz, partisinden istifa etti. Kocamaz, "Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.

BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

(d. 27 Ocak 1955, Nacarlı, Tarsus), eski Tarsus Belediyesi ve mevcut Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Belediyeler Birliği başkanı. 1977 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olarak kimya öğretmeni olan Kocamaz Hatice Yılmaz ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanı olmuştur.