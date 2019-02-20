Başkanlığı görevini bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara 'dan yüksek hızlı tren le İstanbul'a geldi. Yıldırım, "Gelmemiz gereken yere geldik.Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi. Yıldırım, "Çöplerin alınmadığı, hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı günleri unutmadık. Biz öyle bir İstanbul devraldık. Z kuşağı bunları bilmez. Onlar, İstanbul'un hep bugünkü gibi olduğunu sanıyor. Gençlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. İstanbul 4.0'ı hedefliyoruz. Benden önceki bakanların ulaştırma bakanlığında kalma süreleri ortalama 8,5 ay. Ben, Türkiye 'nin en uzun 'Ulaştırma Bakanı' olmuş kişiyim" diye konuştu. Yıldırım, 'Yedi Tepeli İstanbul'a 7 büyük proje yaptıklarını belirtti:gibi çok büyük projelere imza attık. Bunların dünyada emsali çok az. İstanbul bir dünya şehri. Eğer İstanbul tek başına bir ülke olsaydı, Avrupa kıtasının 13., dünyanın 41. büyük ülkesi olurdu.



HAYAT HIZLI AKIYOR

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile birlikte hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım'ın torunu Ali, "Dede hızlı trene bindik ama niye hızlı gitmiyor bu" dedi. Yıldırım da "Gençler hızlı. Bunlar Z kuşağı. Z kuşağı olunca daha hızlı hayat akıyor. Şimdi televizyonlar senin konuşmanı verecek bizimki güme gidecek, nasıl yapacağız" diyerek espri yaptı.