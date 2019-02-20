Başkan Erdoğan'dan kritik mesaj: Birlik olmalıyız

Başkan Erdoğan, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği MYK toplantısında hem yapılacak olan yerel seçim lere hem Suriye 'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bu seçimde AK Parti 'nin zayıflaması ve ülkeyi kaosa sürüklemek için ekonomi ve Suriye üzerinden saldırılacağını söyledi. Erdoğan ekonomide alınan önlemlerle saldırının büyük bir kısmının bertaraf edildiğini bildirdi.Erdoğan, Suriye ile ilgili de Türkiye 'nin sınırında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti. MHP ile yapılan Cumhur İttifakı 'nın önemine işaret eden Erdoğan, "Birlik, ber ab erlik içinde çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimde zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı: Suriye'den ülkemize ve Avrupa'ya olan göçün önlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye böyle bir yükü ilanihaye taşımak zorunda değildir. Açık ve net söylüyorum yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz. Topraklarımızda yaşayan Suriyelileri bu şekilde kendi evlerine döndüremezsek eninde sonunda sorun Avrupa kapılarına dayanacaktır. AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar avro Suriyelilere ulaşabilmiş değil.

51 İLDE ORTAK ADAY

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından yerelde ittifak genişletildi. Listeler seçim kurullarına teslim edildi: Buna göre Cumhur İttifakı 51 ilde ortak adayla seçime girecek. Bu illerin 44'ünde AK Parti, 7'sinde ise MHP'nin adayı desteklenecek...