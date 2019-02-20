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Başkan Erdoğan'dan kritik mesaj: Birlik olmalıyız

Birlik olmalıyız
Başkan Erdoğan, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği MYK toplantısında hem yapılacak olan yerel lere hem 'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bu seçimde 'nin zayıflaması ve ülkeyi kaosa sürüklemek için ekonomi ve Suriye üzerinden saldırılacağını söyledi. Erdoğan ekonomide alınan önlemlerle saldırının büyük bir kısmının bertaraf edildiğini bildirdi.

Erdoğan, Suriye ile ilgili de 'nin sınırında bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti. ile yapılan 'nın önemine işaret eden Erdoğan, "Birlik, bererlik içinde çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimde zafere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA GÖÇMEN RESTİ
Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı: Suriye'den ülkemize ve Avrupa'ya olan göçün önlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye böyle bir yükü ilanihaye taşımak zorunda değildir. Açık ve net söylüyorum yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz. Topraklarımızda yaşayan Suriyelileri bu şekilde kendi evlerine döndüremezsek eninde sonunda sorun Avrupa kapılarına dayanacaktır. AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar avro Suriyelilere ulaşabilmiş değil.

51 İLDE ORTAK ADAY
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından yerelde ittifak genişletildi. Listeler seçim kurullarına teslim edildi: Buna göre Cumhur İttifakı 51 ilde ortak adayla seçime girecek. Bu illerin 44'ünde AK Parti, 7'sinde ise MHP'nin adayı desteklenecek...



Başkan Erdoğan, önceki gün 'da Türk Bayrağı motifi işlenecek olan halıya ilmek attı. Tamamlandıktan sonra satılacak olan halının geliri, şehit ailelerine bağışlanacak.

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