Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaya gelip de er veya geç vakti saati geldiğinde darı bekaya göç etmemiş kimse yoktur. Tarihte, fikirde, sanatta, edebiyatta önemli eserler vermiş kişilerin pek çoğu yaşlılık üzerine, yaşlanma üzerine düşünmüşler ve önemli sözler söylemişlerdir.

Mesela Yunus Emre şöyle diyor; "Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi" Yaşlılık gövdelerden önce ruha çöker.



AKLI BAŞA YAŞ GETİRİR

Atalarımız "Akıl yaşta değil baştadır" der. Ama bunun bir de "Aklı başa yaş getirir" şeklinde devamı vardır. Yaşlılığı bir dağa tırmanmaya benzeten bir yazar, çıktıkça nefesin daraldığını ama görüş açısının genişlediğini söylüyor. Herkesin uzun yaşamak istediği fakat yaşlanmak istemediği bir dünyanın içindeyiz. Bugün bulunduğumuz yaşlara kadar gelmiş olmamız rabbimizin bir bir lütfüdür."

"NÜFUS GÜÇTÜR"

Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır.



YAŞLI VİZYON BELGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2023 dönemini kapsayan bir "yaşlı vizyon belgesi" hazırladıklarını bildirdi.