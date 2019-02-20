Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera satan bazı isimleri belirleyince harekete geçti. Sultangazi'deki bir adresten satış yapıldığı belirlendi.
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera satan bazı isimleri belirleyince harekete geçti. Sultangazi'deki bir adresten satış yapıldığı belirlendi.
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