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  • 20.02.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 12:49

'da "" operasyonu! 521 parça cihaz ele geçirildi

’da, gözlük, kalem, çakmak, oda spreyi, bileklik, flaş bellek, otomobil anahtarı, sigara küllüğü şeklindeki lar, ses kayıt cihazları, takip cihazları ve böcek arama cihazları ele geçti.



Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gizli kamera satan bazı isimleri belirleyince harekete geçti. Sultangazi'deki bir adresten satış yapıldığı belirlendi.

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