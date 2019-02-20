Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

Bir görevden alma da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz'in de görevine son verildi.

Deniz'in yerine ise Durmuş Ünüvar getirildi.