Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.02.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 13:37

Müdürü görevden alındı! İsa Apaydın kimdir?

Son dakika haberine göre, Müdürü görevden alındı. Genel Müdürü de görevden alındı.

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürü görevinden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

Bir görevden alma da Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü 'in de görevine son verildi.

Deniz'in yerine ise Durmuş Ünüvar getirildi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı! İsa Apaydın kimdir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar