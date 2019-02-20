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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 23:06

Son dakika: 'den kar yağışı uyarısı! 21 Şubat Perşembe

Son dakika... nu merak eden vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji'nin uyarısına göre yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. 21 Şubat perşembe hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve Ankara'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den son dakika güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji o illeri saydı ve uyardı: Kar geliyor

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile , , Bilecik, 'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, , , Gaziantep ve çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE SAĞANAK
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU RAPORU:

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