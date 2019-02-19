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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 18:40

Cezaevine gönderilen ceketten FETO çıktı!

Edirne F 'nde '/ üyeliği'nden tutuklu bulunan E.K.'ye, eşinin kargoyla gönderdiği ceketin cebinde bulundu. Flash belleğe bakıldığında, içinde FETÖ/PDY elebaşı 'in sohbet videosunun bulunduğu belirlendi.

Cezaevine gönderilen ceketten FETO çıktı!

Edirne'de, /'nin dershanesinde öğretmen olarak görev yaptığı sırada yürütülen soruşturma kapsamında 'örgüt üyeliği'nden tutuklanan E.K., F 'ne konuldu. E.K., iddiaya göre, duruşmaya çıkmak için eşi Ü.K.'den takım elbise istedi. Ü.K.'nin cezaevine kargoyla gönderdiği cekette inceleme yapan jandarma ekipleri, cep kısmında buldu.

FLAŞ BELLEK YOLLAMIŞLAR
Durumun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine flash bellek, Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı. İnceleme öncesi hedefi dışında açılması durumunda içindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı flash belleğin imajı alındı.

FETO'NUN VİDEOSU ÇIKTI
Ardından açılan flash belleğin içinde, FETÖ/PDY elebaşı 'in sohbet videosunun bulunduğu tespit edildi. Durumun bildirildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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