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  • 19.02.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 23:05

'da ne ait 'gökküre'

'da  polisin düzenlediği operasyonda, ne ait olduğu tespit edilen ve kehanet öğrenmek için kullanıldığı belirtilen 'gökküre' . Operasyonda gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

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