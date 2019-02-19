Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.
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