Cezaevindeki FETÖ şüphelisine gelen kargodan flaş bellek çıktı

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye kargoyla gelen paketi açan görevliler, siyah takım elbisenin sol iç cebine saklamış bir flaş bellek buldu.
İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU
Flaş belleğe el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Flaş bellek içerisinde gizli veya açık örgütsel bir doküman olduğundan ve FETÖ elebaşı Gülen'in bilgisi dahilinde talimatla gönderildiği düşünülüyor.
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