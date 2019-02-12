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  • Son Güncelleme: 12.02.2019 19:43

Cezaevindeki şüphelisine gelen kargodan flaş bellek çıktı

F 'nda '/ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye (34) kargoyla gelen paketteki siyah iç cebine saklanmış flaş bellek ele geçirildi.

Cezaevindeki FETÖ şüphelisine gelen kargodan flaş bellek çıktı

F 'nda '/ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye kargoyla gelen paketi açan görevliler, siyah sol iç cebine saklamış bir flaş bellek buldu.

İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU
Flaş belleğe el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Flaş bellek içerisinde gizli veya açık örgütsel bir doküman olduğundan ve FETÖ elebaşı Gülen'in bilgisi dahilinde talimatla gönderildiği düşünülüyor.

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