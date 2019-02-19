Başkan Erdoğan: Gözümüz kimseyi görmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Burdur ve Isparta'da halka seslendi:
Şimdi yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu defa sınırlarımıza dayandılar. PKK'nın Suriye kolu olan YPG-PYD vasıtasıyla sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalktılar. Zeytin Dalı Harekatı ile bu zinciri de kırdık, İdlib mutabakatıyla ülkemize yönelik yeni bir mülteci dalgasının önüne geçtik.
Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu apaçık ortadadır. Biz bu bölgede bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik.
Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Geçmişte ülkemizin sınırları DEAŞ ve PKK-YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi.
Bu mücadelede yanımızda olanlara gönlümüz de kapımız da açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklal ve istikbalimiz söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez.
BURDUR ŞİVESİYLE SESLENDİ
Başkan Erdoğan, vatandaşlara, "Burdur'u özlemişiz be, Burdurlu kardeşlerimizi özlemişiz be. 31 Mart'ta netcenizi biliyonuz mu? AK Parti decez gari" diye seslendi.
Şimdi yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu defa sınırlarımıza dayandılar. PKK'nın Suriye kolu olan YPG-PYD vasıtasıyla sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalktılar. Zeytin Dalı Harekatı ile bu zinciri de kırdık, İdlib mutabakatıyla ülkemize yönelik yeni bir mülteci dalgasının önüne geçtik.
Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu apaçık ortadadır. Biz bu bölgede bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik.
Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Geçmişte ülkemizin sınırları DEAŞ ve PKK-YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi.
Bu mücadelede yanımızda olanlara gönlümüz de kapımız da açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklal ve istikbalimiz söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez.
BURDUR ŞİVESİYLE SESLENDİ
Başkan Erdoğan, vatandaşlara, "Burdur'u özlemişiz be, Burdurlu kardeşlerimizi özlemişiz be. 31 Mart'ta netcenizi biliyonuz mu? AK Parti decez gari" diye seslendi.
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