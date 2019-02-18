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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 15:35

Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Başkan , "Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturuyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

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Başkan , Cumhuriyet Meydanı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart'da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur'a 9 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık.

SALDA GÖLÜ'NÜ ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİYORUZ
Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturuyoruz.

Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemediği için vatandaşımız suyu içemiyor. Bu zihniyeti 31 Mart'ta tasfiye edeceğinize inanıyorum.

Doğal gaz ile ilgili eksikliklerin bir an önce düzelmesini diliyorum. Aksi halde vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz.

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