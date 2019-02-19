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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 23:14

Biga'da ! Kandilli Rasathanesi ler (2019)

'nin Biga ilçesinde 4.1 şiddetinde meydana geldi.

Çanakkale Biga'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 'nin Biga ilçesinde 4.1 şiddetinde meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga İlçesi'ndeki deprem saat 22.48'de meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak AFAD ise 3.8 olarak açıkladı.

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