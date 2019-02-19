Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.



Çanakkale'nin Biga İlçesi'ndeki deprem saat 22.48'de meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak AFAD ise 3.8 olarak açıkladı.

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