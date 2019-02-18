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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 13:07

'de hareketli dakikalar! Zabıta riskli daireleri mühürlüyor

, Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken, halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

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