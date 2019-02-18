Yedek astsubay nedir? Maaşları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşlar yedek astsubaylıkla ilgili araştırma yapmaya başladı. Yedek astsubaylık nedir sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik sistemine yeni dahil edilecek olan yedek astsubaylık, 2 yıllık üniversite mezunlarını kapsayacak. Peki, yedek astsubay maaşları ne kadar olacak? İşte yeni askerlik sistemine ilişkin merak edilen detaylar...

YEDEK ASTSUBAYLIK NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaların ardından yedek astsubaylık merak konusu oldu. Yedek astsubaylık, 2 yıllık üniversite mezunlarını kapsayacak. İhtiyaca göre belirlenecek olan bu sınıfta yedek astsubaylar 12 ay boyunca görev alacak ve 10 ay boyunca maaş alacak.

Yedek astsubaylar eğitim görecekleri 2 aylık süreçte ise harçlık alacaklar. Göreve başladıkları ay itibariyle ise maaş almaya hak kazanacaklar.

YEDEK ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yedek astsubayların görev, yetki ve maaşlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YEDEK ASTSUBAYLIKLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemindeki yedek astsubaylıkla ilgili "2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek." şeklinde konuştu.