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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 18:45

şüphelisi 'in yakalanmasında yeni ayrıntı! Avukatının ofisinde 1 dolar bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında 'nın Dalaman ilçesinde çıkışı hazırlığı yaparken yakalanan 'in kaçışını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukatın ofisinde yapılan aramada, 1 dolar ve bulundu.

Kritik ismin ofisinde 1 dolar bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada firari olan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan 'in kaçışını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Tolga Danışman'ın işlemleri sürüyor.

Şüpheli avukatın ofisinde yapılan aramada, E-L-H serisi olan 3 adet 1 dolar ile gazeteyle kaplanmış bir poşet içerisinde madde bulunduğu öğrenildi.


Ayrıca şüpheli avukatın yine savcılıkça yürütülen bir soruşturma kapsamında daha ifadesinin alındığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında, iş kadını Necla Zarakol da gözaltına alınmıştı.

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