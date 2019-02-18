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  • Son Güncelleme: 18.02.2019 19:54

'da korkutan ! Kandilli Rasathanesi (18 Şubat 2019)

'ın Saray ilçesinde saat 19.31'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Van'da korkutan deprem!

Saat 19.31'de merkezüssü 'ın Saray ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL VE ÇANKIRI'DA DA DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da saat 19:14 civarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin yerin 11 km derinliğinde olduğu belirtilmişti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde saat 20:14'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çankıra'daki deprem Ankara ve birçok kentte hissedildi. Öte yandan Kandilli'den yapılan açıklamada 20:23'te ikinci bir deprem meydana geldi ve bu depremin şiddetinin 4,0 olduğu aktarıldı.

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