16 Ocak tarihinde İstanbul'dan Ereğli Limanı'na gitmekte olan Letonya bandıralı Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, gece saat 03.00 sıralarında Babalı Sahili Dikili mevkisinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu.
16 Ocak tarihinde İstanbul'dan Ereğli Limanı'na gitmekte olan Letonya bandıralı Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, gece saat 03.00 sıralarında Babalı Sahili Dikili mevkisinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu.
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