Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 22:53

'de karaya oturan gemi kurtarıldı

'dan yük taşıyan bandıralı yük gemisi Kandıra sahilinde karaya oturdu. Gemi, 3 günlük zorlu kurtarma çalışmalarından sonra yeniden denize açıldı.

Karaya oturan gemi böyle kurtarıldı!

16 Ocak tarihinde İstanbul'dan Ereğli Limanı'na gitmekte olan Letonya bandıralı Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, gece saat 03.00 sıralarında Babalı Sahili Dikili mevkisinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar