HDP'nin 15 Şubat provokasyonu çökertildi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sürerken terör örgütü PKK'nın HDP'nin de katılımıyla gerçekleştirmeye çalıştığı eylemler, devletin kararlı tutumuyla bertaraf edildi.

Son olarak terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevini bahane ederek bölgenin huzurunu hedef alan terör örgütü PKK ve HDP'nin bu planı da valiliklerin aldığı karar, asker ve polislerin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde engellendi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 735 kişiden 61'i tutuklandı, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor. Bu arada kırsal alanda da çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi.

YÜRÜYÜŞLERE İZİN VERİLMEDİ

HDP öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, bölgede gerçekleştirilecek yürüyüşlerin, sürdürdüğü açlık grevinin 100. gününde HDP Milletvekili Güven'in Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinin önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erdirileceği duyuruldu.

Bunun üzerine terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta bölge illerinde gerçekleştirilecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü etkinlik, valiliklerce olası provokasyonlara karşı yasaklandı.

Valiliklerce alınan kararlar doğrultusunda, Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevi bahanesiyle bölge illerinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere izin verilmedi.

HDP milletvekillerinin yasaklanmasına rağmen yürüyüşe katılmaları nedeniyle yaşanan kısa süreli gerginlikler, valiliklerin kararlı tutumuyla provokasyona dönüştürülmeden engellendi.

HDP'Lİ VEKİLLER PROVOKASYONA ÖNCÜLÜK ETTİ

Van'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede'ye polis izin vermedi.

Kaldırımda oturma eylemi yapan milletvekillerinden Aydeniz, üzerinde "100. gününde Leyla'ya tecridi kırmaya" yazılı tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısırdı. Kadın polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilinin polisin kolunu ısırmasına tepki göstererek, "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara, bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler." dedi.

HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Şanlıurfa milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapmak istedikleri yürüyüşe de izin verilmedi.

Bu sırada, güvenlik güçlerince itildiğini iddia eden Farisoğulları, polise hakarette bulundu.

PKK BİTMEZ" DİYEN ESKİ VEKİLE SORUŞTURMA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez" sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına tepki göstererek, "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde de birçok milletvekili, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, HDP'li eski milletvekilinin sözlerine tepki gösterdi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE "TERÖR" SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye de terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ADAY TANITIM TOPLANTISINA SORUŞTURMA

HDP tarafından 30 Ocak'ta bir düğün salonunda düzenlenen, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına ilişkin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında HDP il yöneticileri Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TERÖR OPERASYONLARINDA 735 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla düzenlenecek yürüyüşler öncesinde, terör örgütü ve iş birlikçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 735 şüpheliden 61'i tutuklandı, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Kırsal bölgelerde de terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, terör örgütünün kullandığı çok sayıda mağara ve sığınağı imha etti, yüklü miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Batman'da oynanan bir maçta protokol listesinde adı olmadığı için protokol tribününe alınmayan HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, kendisine izin vermeyen polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, serbest bırakıldı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST İÇİN HAZIRLANAN SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu"nda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Botan alan sorumlusu" olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak imha edildi.

Barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 7 tüp, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.